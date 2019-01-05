شقيقة الفنان “نادر خضر”: أدخلت ابنتي مدارس مسيحيين لأنهم (ما بيعرفوا اللف والدوران)

أوضحت الأستاذة “خنساء خضر” شقيقة الفنان الراحل “نادر خضر” بأنها أصرت على أن تلحق ابنتها بمدارس الأقباط المسيحية لما التمست في المسيحيين من صفات، موضحة بأنها كانت تربطها علاقة صداقة بفتاة مسيحية في مكان عملها تميزت بالصدق والأمانة والاستقامة، مشيرة إلى أنهم لا يعرفون (اللف والدوران) .
وفي السياق كشف الأستاذ “فيكتور قابريال” الذي يسكن بحي المسالمة بأم درمان، بأن المسلمين والمسيحيين ربطت بينهم علاقات طيبة في السودان حتى تلاشت بينهم الفوارق الدينية والعرقية، موضحاً بأن هذا الترابط عايشه في مدينة شندي التي نشأ فيها منذ الطفولة قبل الانتقال لأم درمان.
وذكر “قابريال” لبرنامج (رحيق الأمكنة) بالشروق الذي قدمته المذيعة “إيمان بركية” بأن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين بلغت درجة كبيرة من الانصهار الاجتماعي والثقافي بمنطقة شندي، حيث قال: أجمل حاجة في شندي ما في حاجة اسمها دين، (فالدين للكل والوطن للجميع) موضحاً بأنه حفظ كثيراً من أبيات الدوبيت التي تشتهر بها المنطقة مثل القصيدة الثورية التي تقول :
يا طيري المشيت سلم على الكدرونا
قلهم الانجليز بالكنترات ملكونا
كل ما طلعت شمس زي الغنم كشونا
يا رب يا كريم تبرد حشا الولدونا.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/01/05 at 1:58 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم السودان وطن يسع الجميع بلا اى فوارق