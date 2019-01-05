معتز موسى يتناول وجبة الفطور مع عامة الشعب

حرصت أعداد كبيرة من الأسر أمس على حضور اللقاء التلفزيوني المباشر مع رئيس الوزراء معتز موسى الذي بثته عدد من القنوات السودانية حسب صحيفة آخر لحظة، ومعروف أن لفطور الجمعة طقوس خاصة لدى أغلب الأسر وهو وجبة يجتمع فيها كافة أفراد الأسرة، معتز كلامه نزل برداً وسلاماً على المواطنين خاصة وأنه بشر بقرب انفراج الأزمة كما سبق وبشر رئيس الجمهورية بذلك، إلا أن معتز استفاض في الشرح والتبسيط للجمهور عن أسباب الأزمة وحلولها، كما كانت مداخلات الجمهور ناجحة فهي عبرت عن لسان كل مواطن سوداني وهي إلى متى يبقى الوضع على ما هو عليه إلى جانب الأسباب التي أت إلى هذا الأمر، الأسر تناولت العصيدة بالتقلية والدمعة بالقراصة مع بشريات معتز فكان فطور من نوع خاص، وبعضها قال للصحيفة بأن إجاباته جعلتهم يتناولون الإفطار بشهية مفتوحة وأنهم في انتظار نهاية الشهر بفارق الصبر.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أب زرد
2019/01/05 at 3:04 م (UTC 2) رابط التعليق
(معتر موسى صدمة يتناول وجبة الفطور مع عامة الشعب!!!!) يعنى هو كان ابن امبراطور ولا ولد ملك؟ ما هو وبقية الكيزان الصدئة من أسر فقيرة جدا لكن استولوا على السلطة ونسيوا أصلهم ووقعوا سرقة في البلد وعملوا نفسهم وكأن جدهم الملك فيصل لعنة الله عليهم