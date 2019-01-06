لجنة مفصولي سودانير: استحقاقات العاملين من المعاشات 46 ملياراً

قالت لجنة استحقاقات مفصولي سودانير، إن الصندوق القومي للمعاشات رفض إنفاذ توجيهات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بشأن دفع استحقاقات تقدر بنحو 46 مليار جنيه .
وقال رئيس اللجنة عادل أحمد المصطفى في تصريحات خاصة إن المفصولين يعيشون ظروفاً صعبة للغاية ما بين مطرقة وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي، وكشف عن صدور خطاب من وكيل وزارة المالية تعهد فيه بدفع متأخرات سودانير .
وأضاف المصطفى أن رئيس الوزراء وجه بدفع الاستحقاقات فوراً بعد مضي أكثر من (8) أشهر من فصل العاملين تعسفياً، ودعا عادل لإنفاذ القرار الصادر من مجلس الوزراء القومي رقم 33 لسنة 2018م ، والذي تمت بموجبه إلغاء جميع الوظائف بالشركة البالغة (1471)، كما طالب بمنح العاملين استحقاقاتهم كافة، المتمثلة في المعاشات والتأمين الاجتماعي، إضافة الى لوائح من بينها بدل الإجازات، كما دعا لدفع الاستحقاقات الخاصة بجبر الضرر للمفصولين وتسوية جميع الاستحقاقات .
الجدير بالذكر أن العاملين تم تسليمهم رسمياً خطاب إلغاء وظائف في يوم 23/4/2018م وحتى الآن لم يتم منحهم المعاشات، بجانب حقوق التكافل الاجتماعي ولوائح الشركة .
ورسم المصطفى صورة صادمة لأوضاع العاملين، لجهة أن بعضهم تم طردهم من منازلهم لعجزهم عن سداد الإيجارات، و آخرين هجر أبناءهم المدارس بسبب الظروف الاقتصادية، كما أن معلومات أشارت وبحسب صحيفة التيار إلى وقوع حالات طلاق نتيجة لهذا الوضع المزري .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
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2019/01/06 at 9:13 م (UTC 2) رابط التعليق
ارعوا بقيدكم هي لله اعتبروها صدقة قال 46 مليار والله 46 جنيه ما يديكم معتز صدمة