فتاة تقتل والدتها بالسكين شرقي السودان

في حادثة بشعة اهتزت لها أرجاء ولاية كسلا ، أقدمت طفلة على قتل والدتها طعناً بالسكين غدراً ، عندما كانت تغط في نوم عميق ليلة أمس الأول الجمعة ، وتشير وقائع الحادثة الغريبة من نوعها والتي وقعت بأحد أحياء كسلا ، بأن الأم قبل نومها أمرت ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عاماً بعدم السهر مع جهاز الموبايل ووبختها وطلبت منها النوم باكراً .
ومن ثم توجهت إلى مرقدها ولم تكن تعلم أنه المرقد الأخير ، وعقب ذلك توجهت الطفلة إلى المطبخ ، وأخذت سكيناً وأسرعت بها ناحية والدتها ، وغرزتها حتى المقبض داخل بطن أمها ، وفي الحال استيقظ والدها على صرخات الأم التي كانت تستغيث وتستنجد ، وخف نحوها في محاولة فاشلة لإنقاذها واستل السكين من بطن زوجته ، لكنها توفيت في الحال ، وأخطرت الشرطة بالحادث ، وتم القبض على الطفلة بواسطة نيابة حماية الأسرة والطفل المقدم العاقب محمد الحسن ، الذي كون فريقاً لزيارة المنزل مسرح الحادث ، وأحيلت الجثة للمشرحة بحسب صحيفة آخر لحظة ، وتم حجز الطفلة لدى نيابة حماية الأسرة والطفل وباشر التحقيق معها رقيب شرطة على آدم يعقوب .
وأقرت بالتحري معها بارتكاب الجريمة ، وأفادت أنها كانت في حالة غضب شديد ، ولم تكن تدري بعاقبة ما فعلته ، ودون في مواجهتها بلاغ بالحادثة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود ساتي
2019/01/06 at 12:03 م (UTC 2) رابط التعليق
إنّا لله وإنّا إليه راجعون