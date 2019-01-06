محادثة “واتساب” بين شاب وحبيبته تصنع “الهاشتاق” الأشهر في السودان “تسقط بس” تعرف على القصة

صنع شاب سوداني منعته الظروف الأمنية من لقاء حبيبته بعد أن ضرب موعداً غرامي معها, الهاشتاق الأشهر في السودان هذه الأيام (تسقط بس).
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الكثير من متداولي الهاشتاق الشهير لا يعلمون قصته الكاملة وتفاصيله.
القصة التي رصدتها محررة موقع النيلين من بعض ناشريها على مواقع التواصل بدأت في أعقاب التظاهرات الأولى التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم في ديسمبر من العام الماضي والتي تسببت في إيقاف الدراسة بالمدارس والجامعات مع انتشار واسع للقوات النظامية داخل الولاية.
وفي ظل هذه الأوضاع أرسل شاب رسالة لحبيبته عبر تطبيق “واتساب” لمعرفة موعد اللقاء لكنها اعتذرت له وأكدت له عدم استطاعتها الخروج من المنزل مما دفعه للرد عليها (حكومة تمنعني أشوف حبيبتي تسقط بس).
ليقوم الشاب بتصوير الدردشة ونشرها عبر إحدى القروبات الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, رد الشاب على حبيبته أعجب المتظاهرين والثوار المتواجدين داخل مواقع التواصل الاجتماعي, حيث استعانوا في حملتهم لإسقاط النظام بجملته الأخيرة (تسقط بس) والتي أصبحت بعد ذلك الهاشتاق الأشهر والأبرز داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
Rash
2019/01/06 at 2:30 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يفجخك يا رندا الخفجي ،،، دا كلام فارغ منك
سوداني حزين
2019/01/06 at 3:02 م (UTC 2) رابط التعليق
بصراحة لوجبت طفلة وقلت لها هذا الهراء سوف تضحك منه شعار ثورة تسفهوا وتربطوة بمقابلة حبيب وحبية والله عيب مافي داعي لمثل هذا الاسلوب لان الناس ملت من حكم الكيزان لمااعتراها من فساد ومحسوبية ودمار شامل للبلد في كل مناحي الحياة لذلك شعار تسقط بس ليس له علاقة بماتقولون القصة ان الشعار اصبح قوي والكيزان بيحاولوا يحطمه لانه سمع مع الجميع