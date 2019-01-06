بالفيديو.. رئيس السودان الجديد يتعرض للردم (كلامك زي جري الكلب في اللوبة) ولبن البودرة شرطنا الأساسي لترشيحك

أعلن الناشط السوداني المقيم بنيوزيلندا فاروق كسباوي, استعداده لتولي رئاسة السودان لفترة انتقالية بعد إسقاط الرئيس الحالي المشير عمر حسن أحمد البشير.
وقال كسباوي, في فيديو مباشر شاهده محرر موقع النيلين: (أضمن للشعب السوداني وصول محروقات ومأكولات ومواد غذائية على حساب مستثمرين جاهزين وأموالهم موجودة).
وتابع (كما أضمن قيام انتخابات شريفة وشرعية لكل من يتقدم, مع العلم أنني الشخص الوحيد الذي لا يحق له الترشح في الانتخابات التي سأجهز لها).
وتشير متابعات محرر موقع النيلين إلى تعرض كسباوي لهجوم ساخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الذين استهانوا بحديثه وأطلقوا تعليقات سخروا فيها من حديثه الذي شبهته إحدى المعلقات على الفيديو قائلة : (كلامك زي جري الكلب في اللوبة).
ولكن أشهر التعليقات الساخرة جاءت بعد علم الجميع بإقامة كسباوي بدولة نيوزيلندا, حيث أشترط عليه بعض المعلقين مدهم بلبن البودرة من نيوزيلندا الشهيرة بانتاج الألبان حتى يرشحوه رئيساً للسودان في فترة انتقالية كما زعم في حديثه.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
ص ع خ
2019/01/06 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
يجى من نيوزيلنده عشان يحكم السودان لفترة انتقالية ؟؟؟؟؟
كلام ثمح
طيب انا عاوز اجى نيوزيلنده عشان احكم فترة انتقالية …….يعنى نظام خلافة فى ذراريكم……. ايس كلام ياكسباوى ؟
AbuAreej
2019/01/06 at 3:19 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني السودان عدمان الذي يتولى الرئاسة؟؟؟ يا اخي الناس ال بيأكلوا بوش طول السنة ما فيهم واحد بس الا انت؟؟؟ حاجة غريبة..
تصدق ظهور بعض الشخصيات سيكون خصماً على هؤلاء الشباب
m.rashid
2019/01/06 at 3:22 م (UTC 2) رابط التعليق
لحس الكوع