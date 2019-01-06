الدولار ينخفض مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية مع إفتتاح تعاملات الأسبوع

إنخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد مع إفتتاح تعاملات الأسبوع، مقارنة مع سعر يوم الخميس في تعاملات السوق الحرة.
يوم الأحد 6 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 54.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 67.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الخميس 3 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 55.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 67.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عمار
2019/01/06 at 9:19 م (UTC 2) رابط التعليق
ينخفض في السوق الموازي وترفعه الحكومة لشركات الطيران إلى 75 جنيه ليؤدي إلى مضاعفة أسعار تذاكر الطيران وإضافة غلاء جديد وبلاء جديد على الناس بدلا عن خفضه في أي مجال بما فيه الجمركي إلى 6 جنيهات.
بلادة.