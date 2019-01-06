المالية تعلن قطع شوط كبير لتوفير السيولة

أكد وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. مسلم الأمير، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في حل المشاكل التي تواجه المواطن خاصة مشكلة عدم توفر السيولة النقدية، منوهاً لأهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص للوفاء بتوفير الخبز بسعر وجودة معقولة.
وخاطب الوزير، يوم السبت، بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، اللقاء التنويري لأصحاب المخابر بالولاية بحضور الوالي أحمد هارون، وأعضاء حكومته والمجلس التشريعي، ودعا إلى العمل على تكوين آلية تقوم على المراقبة والمساعدة في قطاعات مدينة الأبيض ومحليات الولاية المختلفة يسهم في توفير الخبز بالولاية.
من جهته، وجه الوالي أحمد هارون بضرورة التقيد الكامل بالمواصفات والأوزان في صناعة الخبز عقب توفر كميات كبيرة من الدقيق المدعوم. وأعلن الوالي أنه اعتباراً من يوم الأحد ستباع القطعة بواقع جنيه.
وقال خلال اللقاء إن هذا العمل يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومته للاهتمام بمعاش الناس، وإن هناك آلية من الأجهزة الأمنية والشرطية والاستخبارات العسكرية والضباط الإداريين واللجان الشعبية، للتأكد من وصول الدقيق المدعوم للمخابز، لافتاً إلى أنه تم تقسيم مدينة الأبيض إلى 15 قطاعاً للمراقبة والمتابعة.
وأعلن الوالي عن أن حصة المطاعم والمناسبات الاجتماعية ستكون من الدقيق التجاري
شبكة الشروق
1 التعليقات
Nile Power
2019/01/06 at 7:10 م (UTC 2) رابط التعليق
السيولة ولا الدقيق