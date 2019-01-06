وزارة المالية: خط ساخن لتفعيل الرقابة المجتمعية على دقيق المخابز

أكدت وزارة المالية والإقتصاد الوطني إستمرار دعم الحكومة للخبز، في وقت أعلنت فيه عن إنشاء خط ساخن لتفعيل الرقابة المجتمعية وتلقي شكاوي الموطن على الرقم (1948) بجانب تشديد الرقابة الميدانية للمخابز للحد من تهريب الدقيق.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. مسلم أحمد الأمير في تصريح لـ(smc) هنالك إنفراجاً كبيراً في الخبز، مؤكداً إلتزام الدولة بتوفير مدخلات الإنتاج، بجانب التأمين مع الجهات المختصة على إزالة معوقات التشغيل التي تواجه مطاحن الغلال فضلاً عن إعفاءات مدخلات إنتاج القمح من الرسوم الجمركية والإستمرار في إعطاء القمح أولوية في إستخدمات النقد الأجنبي بجانب زيادة إعتمادات القطاع الزراعي بنسبة 17% عن العام السابق.
وكشف الأمير عن إتفاق مع أصحاب المطاحن للإستمرار في دعم القمح وتوفير (100) ألف جوال يومياً لجميع الولايات.
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
عمار
2019/01/06 at 7:42 م (UTC 2) رابط التعليق
حأتصل بكرة واحلق شنبي لو رفعوا السماعة..
المخابز الآلية مليانة كعك وبسكويت وقرقوش وباسطة ويانسون وبسبوسة (من الدقيق المدعوم) والكيلو بي 100 جنيه ده غير المخبوزات البوزعوها علي الدكاكين والبقالات والأسواق وده بلاغ رسمي عبر النيلين.. لعناية معتز موسى ومدير الأمن الاقتصادي وصلاح قوش.