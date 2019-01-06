وجدي: نسعى لتطوير النشاط ومفهوم الاستثمار الزراعي

قال الأستاذ وجدي ميرغني رئيس مجلس إدارة مجموعة محجوب أولاد ، إن الشراكة مع حكومة الولاية الشمالية تستهدف تطوير النشاط ومفهوم الاستثمار الزراعي، وتمتد أبعادها الاقتصادية للنظر في السوق المصري.
وأشار وجدي لدى مخاطبته حفل توقيع الشراكة بين حكومة الولاية الشمالية وشركة محجوب أولاد للخدمات والمدخلات اليوم بمقر الشركة إلى التركيبة المحصولية بالولاية الشمالية والاستفادة منها في تلبية الطلب المصري، ثم الدخول للأسواق الأوروبية، مبينا أن المنتجات السودانية خلال الموسمين الشتوي والصيفي متاح لها فرصة التسويق والصادر .
وأعلن أن رؤية الشراكة تعنى بالتطوير وتوفير الخدمات الزراعية المتكاملة ، الاستثمار، ثم البنيات التحتية، مع تطبيق الخارطة الزراعية، إضافة إلى تقديم مشاريع جاهزة للاستثمار من ناحية الخدمات وتوفر البنى التحتية، بجانب إنتاج التقاوى والشتول، لافتا إلى توقيع اتفاقية مع جامعة دنقلا حول البحوث الزراعية.
وأكد أن مسألة التمويل تأتي بالتنسيق مع عدد من المؤسسات التمويلية ، وقال إن الشراكة مع حكومة الولاية لا تحتاج إلى أي أموال من قبل حكومة الولاية، مشيرا إلى انعكاس الشراكة إيجاباً على زيادة المساحات المزروعة بالولاية، بتقديم حلول متكاملة للنشاط الزراعي، من خلال استغلال المساحات الموجودة وزيادة رقعتها الزراعية وتعظيم العائد ودخول أسواق جديدة.
سونا.
1 التعليقات
سكراب
2019/01/07 at 6:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
قرقر وأجد بيان بالعمل مافي تنظيرك كتير