نشرت الفنانة نسمة تاجوج صاحبة مقطع الفيديو السابق المثير للجدل الذي أساءت فيه الشعب السوداني ووصفته بالجاهل. نشرت فيديو آخر تعتذر فيه للسودانيين وقالت بحسب مشاهدة محررة كوش نيوز : (التحيه للشعب السوداني الحبيب، انا اسفة أتمنى أن تقبلوا اعتذاري المتواضع، وحقكم علي ما تزعلوا مني، معروف الشعب السوداني مشهور بسعة الصدر. والضفر ما بطلع من اللحم، وكلامي كان تعبير عن رأيي الشخصي ونحن في السودان عندنا حرية التعبير).
وتابعت نسمه :” الناس ما فهمتني وكل القصد من الفيديو ما عايزة الخراب للبلد وما نكون سوريا وليبيا تأني، نعمة الأمن والأمان مافي زيها”.
وختمت قولها بحسب كوش نيوز: ” بتكرر اعتذارها وأنها طمعانه في قبول اعتذارها ووجهة تحيه لكل من أساءه إليها وقالت ما بترد عليهم وما زعلانة منهم لأن كل الذي قيل ليس بها.”
يذكر في فيديو سابق نشرته كوش نيوز، وصفت الفنانة نسمة تاجوج الشعب السوداني ، بالحاسد والفاشل وعديم الفهم الذي يحسد الغير في نعمة ربنا. وقالت : (إن الرئيس عمر البشير أبو الشعب السوداني الذي رباهو و مافي زول بغير أبوه.. وما عايزين زول يمرمطنا دا أبونا اللامينا في حضنوا).
وبحسب ما نشرته كوش نيوز بالفيديو السابق : وصفت المتظاهرين بالجنون والمريضين النفسيين لأنهم غير مدركين الحقيقة وأن الخروج على الحاكم حرام. ودعت المتظاهرين بعدم الافتراء على الرئيس عمر البشير وأن يروا إنجازاته وتوفيره للأمن والأمان.
وأجزمت الفنانة صاحبة الفيديو السابق الذي نقلته كوش نيوز واغضب السودانيين ، بأن الخبز والغاز يصلانها للبيت، ولم تواجه صف في تزويد سيارتها بالوقود ومتى ما ذهبت إلى البنك تتحصل على المبلغ الذي ترغب في سحبه.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو .. اعتذار الفنانة نسمة تاجوج التي أساءت للشعب السوداني: (انا اسفة حقكم علي والضفر ما بطلع من اللحم)
1 التعليقات
أب كريق
2019/01/07 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتو تقلو أدبكم عشان الشهرة و تعتذرو بعد تحقيق هدفكم .. اعتذارك غير مقبول و أنحنا ما شعب ساذج و الجمرة بتحرق الواطيها . أدعو الجميع بتجاهل هذه الجاهلة