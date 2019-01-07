ماذا حدث للصحفية لينا يعقوب أثناء تظاهرات الخرطوم .. تعرف على تفاصيل الحكاية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأكاذيب ظللت رئيس تحرير صحيفة باج نيوز الإلكترونية لينا يعقوب .. الشائعات ذهبت إلى اعتقال السلطات لـ(لينا) بسبب خروجها ضمن محتجين ..
وأنه تم تمزيق الجاكيت الذي ترتديه من أفراد نظاميين وأخذ هاتفها وغيرها من الأحاديث .. وبحسب مصادر صحيفة آخر لحظة قالت لينا بأنها قامت بتغطية مسيرة لمحتجين بالخرطوم بصفتها الصحفية ، وهرولت وسقطت ما أدى لتمزيق الجاكيت وعندما تم توقيفها من قبل نظاميين سرعان ما جعلوها تمضي لحال سبيلها .. وأضافت: (النظاميين عرفوني ونادوني باسمي) .
وأضافت لينا يعقوب لكوش نيوز أنه بعد عملية توقيفها ورفعها في سيارة “بوكس” الأمن تم إنزالها ثم أخذ هاتفها ومسح الصور والفيديوهات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طارق عبداللطيف سعيد
2019/01/07 at 5:48 م (UTC 2) رابط التعليق
*** نحمد الله على سلامتك