المواطن حسن صابون يكسب قضيته ضد جهاز الأمن السوداني ويستلم شيك بمبلغ (…)

تسلم المواطن حسن محمد صابون شيكاً بقيمة تتجاوز السبعمائة وخمسين ألف جنيه من محكمة التنفيذ بعد كسبه للدعوى التي رفعها ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل نحو تسع سنوات شاكياً جهاز الأمن والمخابرات الوطني من الضرر البدني أيام اعتقال تعرض له في مايو 2008م استمر لفترة قاربت الخمسة عشر شهراً كما شكا من حجز غير مشروع وتلف لمنزله في سواكن وفقدانه لذهب زوجته تصل كميته غلى ثلاثمائة وخمسين جراماً ، وعبرت قضية المواطن حسن صابون جميع مراحل التقاضي حتى دائرة المراجعة التي أكدت على صحة حكم محكمة الموضوع التي قضت بتعويضه عن الضرر البدني والذهب المفقود من منزله إبان حجزه لدى سلطات جهاز الأمن .
وقال المحامي بارود صندل أن القضاء السوداني بخير ويتميز بالنزاهة والمهنية برغم بعض الإشكالات هنا وهناك وقال أن المحاكم لا تنظر إلى شخصيات المتقاضين ولكن إلى الوقائع والمستندات وطالب أصحاب الحقوق أن يصبروا على التقاضي ومراحله خصوصاً إذا كان المدعي عليه هو أجهزة حكومية وقال أن موكله حسن اتبع الإجراءات السليمة في ملاحقة حقوقه بصبر وشجاعة .
من جانبه حيا الصابون القضاء السوداني بحسب صحيفة التيار وقال أنه ممتن للعدالة التي تعامل بها مع قضيته التي قال أنها مرت على ما يزيد عن الأربعين قاضياً في مراحلها المختلفة ولفت إلى أنه عفا عن كل من ظلمه وأن التعويض المادي لم يكن دافعه للصبر على القضية ولكن إحقاقاً للحق وتثبيت السابقة القضائية .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
د.خالد
2019/01/07 at 12:00 م (UTC 2) رابط التعليق
هو خسران برضو زمن و رسوم محاكم و قيمة المال زانا وقعت ارض زي الناس ما تشتري ليو
سودانى مغبووووون
2019/01/07 at 12:23 م (UTC 2) رابط التعليق
والله يابلاش …. السبعمائة وخمسين ألف جنيه مقابل :
1/ تسع سنوات تقاضى !!!! ومصورفات صندل طول التسعة سنوات دى
2/ الضرر البدني أيام الاعتقال .
3/ حجز غير مشروع وتلف لمنزله في سواكن .
4/ فقدانه لــ 350 جرام ذهاب قيمتها حاليا حوالى (900 الف جنيه ) .
ويجيك المحامى ناطى يقول ليك اطالب أصحاب الحقوق أن يصبروا على التقاضي ومراحله خصوصاً إذا كان المدعي عليه هو أجهزة حكومية …
من ترك لله شيئا لله عوضه اضعافا مضاعفه ..
غايتو الحسنة الوحيده انو القضية دى كويسة مع المحامين والقضاة مستقبلا … كل واحد يجى بلصق ليك ( فى سابقة كذا ….. سنة كذا ) فى القضايا المشابهة الحاتترفع مستقبلا ,,,