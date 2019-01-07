فتاة جامعية سودانية تصرخ: (والدتي تخون أبي المغترب مع أحد أقاربها في ليالي حمراء) وقصتها تثير الحزن داخل مواقع التواصل

نشرت طالبة جامعية سودانية عبر (قروب) ينشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويهدف لمعالجة وحل المشاكل الاجتماعية, نشرت قصتها التي أصابت المتابعين بالحزن الكبير لما حملته من تفاصيل صادمة ومحزنة.
وروت الطالبة الجامعية قصتها التي نشرتها في عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقرأتها محررة موقع النيلين حيث قالت: (أنا طالبة جامعية أعيش في السودان مع أسرتي المكونة من أمي واخواني, أبي مغترب بأحد الدول هو شخص طيب وحنون ولم يقصر معنا في أي شيء من تعليم ومصاريف وحتى الرحلات السياحية عبر السفر لعدد من الدول وعموماً لم يقصر معنا ولا مع والدتي في شيء ).
وتابعت: (مشكلتي أنني اكتشفت مؤخراً أن والدتي تخون أبي مع أحد أقاربنا وتستدرجه لغرفة النوم بعد أن ننام, وأقسم بالله اكتشفت هذا الأمر من خلال بحثي في هاتفها الذي وجدت فيه صور لهما وهما في غرفة النوم في منظر مقرف لللغاية).
وأضافت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (أنا أصبت بالصدمة والنفسيات وتركت الأكل وتعرضت لإكتئاب شديد وأصبحت في حالة عزلة لا أكلم أحد حتى أبي أصبحت أتهرب منه).
وختمت الفتاة الجامعية قصتها: لجأت لكم وحكيت عليكم القصة لأنني حرفياً لا أستطيع أن أحكيها لانسان وياريت تنصحوني كيف أتصرف؟.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
مجدي
2019/01/07 at 2:00 م (UTC 2) رابط التعليق
رندا الخفجي
بالله عليك ممكن أعرف هل إنتي صحفية أو إعلامية أو خريجة جامعية
لماذا تنقلين مثل تلك الأخبار، وماذا تستفيدين منها ؟
موقع زباااااله
حسبنا الله ونعم الوكيل