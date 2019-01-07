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منوعات

2019/01/07

2019/01/07


الجفرى مهنئاً بالميلاد المجيد: “أُهنئ سيدنا محمداً بميلاد السيد المسيح”



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نشر الداعية الشيخ الحبيب على الجفرى، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تهنئة للمسلمين والأخوة المسيحيين بالميلاد المجيد.

وكتب الجفري: “أُهنئ سيدنا محمداً بميلاد السيد المسيح.. نعم أُهنئ سيدنا محمداً..

أليس هو من قال: (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا والآخرة).

وأُهنئ المسلمين والمسيحيين بل أُهنئ البشرية كلها بالميلاد المجيد لمن تجلّى الله عليه فى مولده باسمه السلام فجعله رمزاً للسلام..

وأقول لسيدنا المسيح:

سيدى يا روح الله ويا كلمته.. السلام عليك يوم وُلدتَ ويوم تموتُ ويوم تُبعثُ حياً..”.

مصراوي

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