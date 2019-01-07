اتحاد العمال: زيادة الأجور تشمل القطاع الخاص

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان م. يوسف علي عبدالكريم، أن زيادة الأجور المعلنة ضمن مرتب شهر يناير الجاري تشمل القطاع الخاص، مشيراً للدخول في مفاوضات مع اتحاد أصحاب العمل للاتفاق على تطبيق هذه الزيادات.
وقال عبدالكريم، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الإثنين، إن اتحاده شرع في مخاطبة اتحاد أصحاب العمل للدخول في مفاوضات.
وأوضح أن المفاوضات تهدف للاتفاق على تطبيق العلاوات الموحدة لإزالة المفارقات بين أجور العاملين على منسوبيه أسوة بالعاملين في القطاع العام.
وأكد أن إدراج هذه العلاوات في أجور العاملين سيكون ضمن مرتب شهر يناير الجاري على مستوى المركز وولايات السودان كافة، وذلك كواحدة من اتفاقيات الاتحاد مع وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء م. معتز موسى.
وأشار إلى متابعة الاتحاد للإجراءات المتعلقة بصدور منشور هذه العلاوات الموحدة لإزالة مفارقات الأجور بين العاملين بالدولة.
وأوضح عبدالكريم أن الخطاب المتعلق بهذه العلاوات صدر من وزارة العمل إلى مجلس الوزراء توطئة لصدور المنشور، لافتاً إلى أن الفترة المتبقية من شهر يناير كافية جداً لإكمال اللمسات الفنية بديوان شؤون الخدمة للتنفيذ.
شبكة الشروق
1 التعليقات
عبده
2019/01/07 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
حتى موظفي النيلين مرتباتهم حتزيد يعني؟
ولا القطاع الخاص المقصود مين؟