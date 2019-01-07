معدن ثمين يجعل السعودية ولبنان بين أكبر 20 دولة في العالم

أظهرت إحصائيات عام 2018، أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية عالميا، بين أكبر 20 دولة تمتلك أضخم احتياطات من معدن الذهب في العالم، بينما تضم القائمة دولتان عربيتان، بينهما دولة خليجية.
ونشرت صفحة “ألمانيا”، المتخصصة في متابعة أخبار ألمانيا الاقتصادية، رسما توضيحيا، قالت إنه يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة رقم 1 في العالم بأضخم احتياطي من معدن الذهب ووزنه 8133 طن، بينما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3373 طن، بينما تأتي السعودية في المرتبة رقم 16 بـ322 طن.
وبحسب الرسم التوضيحي تمتلك الصين 1842 طن من الذهب، وتحتل المرتبة رقم 6 عالميا، تليها روسيا بـ1838 طن، وتمتلك المرتبة رقم 7 عالميا.
وإضافة إلى السعودية توجد على قائمة أضخم 20 احتياطي ذهب في العالم، دولة عربية أخرى هي لبنان، الذي يحتل المرتبة رقم 19 عالميا بـ286 طن من الذهب.
سبوتنيك
1 التعليقات
ali
2019/01/07 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
وجبل عمر دا كم احتياطيهو خلي الشرق والشماليه وبقية السودان افيدونا