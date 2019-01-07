أعربت الإعلامية تسنيم رابح المذيعة بقناة سودانية 24 عن أمنيتها في الزواج وذلك عبر ردها العفوي على حديث الشاعرة إيمان عبد الله أحمد التي كانت تتحدث عبر برنامج صباحات سودانية عن تأثير محيطها الاجتماعي و الأسري على تكوين شاعريتها .
ورداً على سؤال يتعلق بتأثر بمحيط الأسرة و الأهل أوضحت إيمان بأنها تأثرت بنوع من الشعر الذي يتم إلقاءه في المناسبات وهو (النمة) حيث قالت :(عندنا في البلد الأهل عندهم النمة .. لما يكون في عرس الليلة عرس تسنيم الناس تقوم تنم ) وعند هذه العبارة ردت المذيعة تسنيم بسرعة وهي تضحك (يسمع منك) في أشارة إلى تحقق زواجها.
خلال الحلقة قدمت الشاعرة إيمان قراءات من نصوصها الشعرية المختلفة أبرزها القصيدة التي كتبتها في رثاء والدها المرحوم والتي أجهشت بالبكاء خلال إلقائها , كما تناولت إيمان مسيرتها مع الشعر منذ بواكير تجربتها والظروف المحيطة بها ومشاركاتها الداخلية والخارجية.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو : المذيعة تسنيم رابح تعبر عن رغبتها في الزواج على الهواء مباشرة وضيفتها تجهش بالبكاء
8 التعليقات
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Moh
2019/01/08 at 7:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
تسنيم رابح إعلامية محترمة وتستاهل كل خير ، نسأل الله العلي القدير أن يديها قدر نيتها وعفويتها وباساطتها
Abu Ahmed
2019/01/08 at 7:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعني ضيفتها ما أجهشت على البكاء بسبب عدم عرس المذيعة ولكن بسبب حزنها على والدها
غايتو جنس غايتو
ابوعبدالله
2019/01/08 at 9:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله يرزقنا الزوجة الصالحة ويرزقك الزوج الصالح
غيوووور
2019/01/08 at 10:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله!!
البحث عن المواضيع المثيرة أصبح الشغل الشاغل
عباس
2019/01/08 at 10:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله دخلت وأنا متأكد إنو العنوان ملتق من لحظتين عاديتين في البرنامج ، ياخ نفرض الخبر جذب ملايين المشاهدات تستفيد شنو لما تكتب عنوان تصورها بايرة وعبرت عن رغبتها في الزواج بطريقة أبكت ضيقتها …. بعدين والله العظيم دي ما اسمها رغبة دي أمنية وما اتمنتها هي بل أمنت عليها … قبل كدة كتبت أسلوب جذب رخيص حذفتو الرد المهم الأسلوب داك كان بشبه ده
حسن
2019/01/10 at 6:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
نفس الشعور
من البداية حسيت الهدف جذب قراء
بس tiger
جاب الكلام
sawah sudani
2019/01/08 at 1:09 م (UTC 2) رابط التعليق
و الله شجاعة و صريحة و بتحب تتستر اسأل الله تعالي أن تكون من نصيبي انا يتزوجها كان بتقبل oo41796o27843 كان موافقه تراسلني
tiger
2019/01/08 at 2:21 م (UTC 2) رابط التعليق
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