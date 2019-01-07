“بعد الحضن”.. طالبة المنصورة تنتظر الحبس والغرامة بتهمة الفعل الخادش

شهدت كافتيريا كلية الآداب بجامعة المنصورة بجمهورية مصر واقعة غريبة من نوعها، بعدما حضن طالب زميلته أمام جمع كبير من زملائهما، دون حرج.
ويظهر الطالب فى الفيديو يجلس على الأرض حاملاً بوكيه ورد، وطلب خطبتها، وبعد ذلك احتضنها أمام زملائهما وزميلاتهما، فى مشهد غريب ضاربًا بتقاليد وأخلاق المجتمع عرض الحائط.
وتساءل الكثير من القراء عن وجود عقوبة غير الإدارية لمعاقبة كل من يمثل تلك الأفعال الخادشة للحياء.
وقال المحامى محمد السيد، إن المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، والتى تختص بعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:”كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
كتب أحمد حسنى
اليوم السابع
2 التعليقات
ابوعفان
2019/01/08 at 8:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
عندهم عادي وين المشكلة .؟
سودانى مغبووووون
2019/01/08 at 8:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
جامعة المنصوره دى ياها الملاصقة جامعة الخرطوم من الجهة الجنوبيه ؟
ولا الواقعة غرب سبق الخيل !!!
ياخى فكو ابو اهلنا من المصريين واخبار المصريين ..
ولو المصريين ديل ماعندهم غير اخبار السفالة .. والوسخ والعفن …
واخبار السودان والسودانيين مالها .. ولا كملت !!!