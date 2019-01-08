إيران تعلن إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء بصواريخ محلية الصنع

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن إيران ستطلق قمرين صناعي مصنعين محلياً إلى الفضاء الخارجي وذلك على متن صواريخ مصنعة محلية أيضا.
صرح وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري أن إيران ستطلق القمرين الصناعيين “بيام” أي “الرسالة” و”دوستي” أي “الصداقة” وكلا القمرين مصنعين محلياً وفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية.
وأوضح جهرمي خلال تفقده لمنتجات وتطبيقات التقنية الفضائية في مركز الأبحاث الفضائية الإيرانية أنه “سيتم إطلاق القمرين على متن صواريخ مصنعة محلية أيضاً معتمدين على خبراتهم المحلية وذلك بعد نكث الوعود من قبل الدول الأجنبية التي تعهدت سابقاً بإطلاق أقمار صناعية إيرانية”.
وانتقد جهرمي ماضي التعاون بين الإيرانيين والأوروبيين حيث أشار إلى نكث الإيطاليين بوعودهم لإطلاق القمر الإيراني “مصباح” مبيناً أنه يجب على إيران أن تعتمد على نفسها وألا تعلق آمالاً على الدول الأخرى.
وتشهد إيران تطوراً كبيراً في مجال الصناعات الفضائية والعسكرية والعلمية في الوقت الراهن حيث كشفت الستار منذ فترة عن أول كبسولة مصنعة في إيران لإيفاد أول رائد إلى الفضاء الخارجي والذي من المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، كما تسعى إلى تصنيع طائرات بسعة 8 ركاب ومن ثم العمل على تطويرها إلى سعات أكبر، هذا وقد اختبرت في شهر تموز من العام المنصرم مركبة الإطلاق الفضائية “سيمورغ فينيكس” التي يمكن استخدامها لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.
سبوتنيك
1 التعليقات
menshy
2019/01/09 at 8:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا كله بفضل مساعدة الروس الذي يكرهونه العرب طاعة للامريكان الذي لا يطمع الا في اموالهم ويحتكر عنهم كل تميز تكنلوجي بحجة انهم اجلاف . عليكم بالروس ايها القوم لحماية ظهوركم من امريكيا نفسها مدعية الصداقه و هي تكن لكم كل الكره و تضمر لكم كل ضغينه و تحثكم علي الاستخفاف بالروس وبشهاداتهم و علماءهم كنوع من الحرب البارده و حواجز لتظل ظهوركم مكشوفه دوما لتفعل هي فيكم ما تريد و لا تعترضوها بكلمه. خاصة و ديار العرب مقبل علي اتون حرب لا تبقي و لا تذر ….ألا هل فهمتم ايها العرب ألا هل بلغت .