مقابل رسوم مالية … ربة منزل تعلم (الزغرودة) للفتيات والسيدات

شرعت ربة منزل بأحد أحياء الخرطوم في أمر أعتبره البعض غريباً ، خاصة وأنه يحدث لأول مرة في تاريخ الحياة الاجتماعية السودانية ، ربة المنزل قامت بالإعلان عن تقديمها خدمة تعليم (الزغرودة) للفتيات والسيدات مقابل رسوم تدفعها الفتاة أو السيدة عند أول لقاء لها مع ربة المنزل .
قالت أن الفكرة استنكرها الكثير من الناس ، ألا أنها بدأت من بنات حيها ، وشرعت في تعليمهن ، وبعد ذلك تقبلها الجيران ، وقالوا بان إطلاق الزغاريد بين الحين والآخر خلقت أجزاء فراحية في الحي .
وعندما سألناها عن إذا ما كانت الظروف الاقتصادية هي الدافع قالت لا ، ولكن لأنها متمكنة وتمتلك موهبة في إطلاق الزغرودة بحسب صحيفة آخر لحظة ، حتى أنها يطلب منها في أي مناسبة أن تزغرد ، لذلك قامت بهذه الفكرة ، وبدأت تعلن عن تقديمها هذه الخدمة ، ووجدت رواجاً ، وعن الفكرة والرسوم قالت حتى لهم العصير والقهوة ، باعتبار أن الزغرودة للمرة الأولى تستدعي مجهود في إخراج الصوت .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الناصح
2019/01/08 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
90% من الزغاريد غير مطابقة للمواصفات.