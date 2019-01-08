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منوعات

2019/01/08

2019/01/08


مقابل رسوم مالية … ربة منزل تعلم (الزغرودة) للفتيات والسيدات



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شرعت ربة منزل بأحد أحياء الخرطوم في أمر أعتبره البعض غريباً ، خاصة وأنه يحدث لأول مرة في تاريخ الحياة الاجتماعية السودانية ، ربة المنزل قامت بالإعلان عن تقديمها خدمة تعليم (الزغرودة) للفتيات والسيدات مقابل رسوم تدفعها الفتاة أو السيدة عند أول لقاء لها مع ربة المنزل .

قالت أن الفكرة استنكرها الكثير من الناس ، ألا أنها بدأت من بنات حيها ، وشرعت في تعليمهن ، وبعد ذلك تقبلها الجيران ، وقالوا بان إطلاق الزغاريد بين الحين والآخر خلقت أجزاء فراحية في الحي .

وعندما سألناها عن إذا ما كانت الظروف الاقتصادية هي الدافع قالت لا ، ولكن لأنها متمكنة وتمتلك موهبة في إطلاق الزغرودة بحسب صحيفة آخر لحظة ، حتى أنها يطلب منها في أي مناسبة أن تزغرد ، لذلك قامت بهذه الفكرة ، وبدأت تعلن عن تقديمها هذه الخدمة ، ووجدت رواجاً ، وعن الفكرة والرسوم قالت حتى لهم العصير والقهوة ، باعتبار أن الزغرودة للمرة الأولى تستدعي مجهود في إخراج الصوت .

الخرطوم (كوش نيوز)

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