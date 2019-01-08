دولتان خليجيتان تزودان السودان بالوقود لمدة عام

باتت في حكم المؤكد أن تفعل الحكومة أتفاقاً سابقاً لها مع دولتين خليجيتين خاص بتزويد الخرطوم بالوقود لمدة عام مع فترة سماح .
وفي فترة سابقة قارب الاتفاق على التنفيذ بحصول الخرطوم على المواد النفطية (بنزين جازولين)، عبر البيع المباشر دون وسطاء، ووفقاً لمصادر لصيقة بعدد من الملفات الاقتصادية فإن الاتفاقية ستوفر للخزانة العامة ملايين الدولارات كانت تذهب للوسطاء .
وفي منحى غير بعيد وبحسب صحيفة الإنتباهة ينتظر بدء تفعيل الاتفاق مع الدولتين لتوفير المواد النفطية، وفق دفعيات على فترات محددة مع توقيتات زمنية مناسبة للخرطوم .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Abu Ahmed
2019/01/08 at 1:15 م (UTC 2) رابط التعليق
ياليل مطولك