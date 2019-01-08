توفر الخبز بولاية الخرطوم بالأسعار المعلنة

قال السيد جبارة الباشا الأمين العام لاتحاد المخابز إن سلعة الخبز شهدت خلال الأيام الماضية استقرارا ووفرة بجميع المخابز بولاية الخرطوم بالأسعار المعلنة من الدولة بواقع جنيه للقطعة الواحدة.
وكشف في تصريح لـ(سونا) أن أسعار الخميرة بالمطاحن تبلغ ألفين و360 جنيها بينما يبلغ سعرها بالأسواق ألف و600 جنيه.
وفي جولة لـ(سونا) على بعض المخابز بولاية اتضح أنها تعمل بصورة جيدة خاصة بعد توفير حصتها من الدقيق واستطلعت (سونا) صاحب المخبز حامد فتح الرحمن محمد الذي أكد أن العمل في المخبز تحسن وتوفر الخبز وانتهى اصطفاف المواطنين أمام المخابز.
وقال صاحب المخبز بابكر حسن طه إن الخبز فعلا متوفر بالصورة المطلوبة وشكا من ارتفاع أسعار الخميرة بالمطاحن مقارنة بالأسواق وقالت المواطنة فاطمة محمد أحمد بشرق النيل إن الخبز موجود، مطالبة بإعادة النظر في الأوزان.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وقعت اتفاقا مع أصحاب المطاحن لتوفير الدقيق للخبز في حدود مئة ألف جوال يوميا ويبلغ نصيب ولاية الخرطوم منها 47 ألف جوال والمتبقي 53 ألف جوال يوميا للولايات الأخرى.
سونا.
1 التعليقات
عمار
2019/01/08 at 9:19 م (UTC 2) رابط التعليق
أي مخبز يعرض باسطة وخبائز يسرق الدقيق المدعوم في الغالب ليبيعه باسطة ويوزعه للبقالات ويجب معاقبته بالغرامة المساوية لأرباحه وإعادة المال لدعم الخبز.