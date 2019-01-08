الدولار يتجاهل تصريحات “معتز موسى” ويرتفع مقابل الجنيه

ترقب حذر ساد أسواق المال والأعمال في السودان يوم الإثنين والثلاثاء ومتابعة واسعة من المواطنين لسعر الدولار مقابل العملات الأجنبية بعد تصريحات وزير المالية معتز موسى التي أطلقها في وسائل إعلام محلية وقال فيها (أي زول شايل ليهو دولار في يدو أخير يتخارج منو،نشوفهم بعد الاثنين حيمشوا بيهو وين)، ووعد فيها بإنخفاض الدولار نتيجة لاتفاقيات مع دول لم يعلنها.
لكن سعر الدولار تجاهل تلك التصريحات ولم ينخفض مقابل الجنيه في السوق السوداء كما توقع معتز موسى، رئيس الوزراء ووزير المالية بل هنالك زيادة طفبفة حدثت يوم الثلاثاء مقارنة بأسعار الإثنين.
وتشير مصادر كوش نيوز أن معتز موسى وزير المالية يقصد أن بعض المنح من دول خليجية شقيقة ربما تبدأ في دخول خزينة الدولة خلال الأيام المقبلة، وكذلك قال المغرد السعودي مجتهد على تويتر وحدد السعودية والإمارات بأنهم سيقدمون بترول للسودان لمدة عام.
يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 69.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الإثنين 7 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 55.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الأحد 6 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 54.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 67.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الخميس 3 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 55.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 67.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابو باسل
2019/01/08 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
# تسقط بس
الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول
اي حكومة تتاح لها فرصة ٣٠ عام ويتطور فشلها يوم بعد يوم ماذا تنتظر !
حان وقت الرحيل