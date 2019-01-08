البشير من “عطبرة “تصريحات قوية ومثيرة: أقسم بالله العظيم لو دقت المزيكا كلو فأر يدخل جحرو

في أول حديث “من نوعه” صريح وقوي ومثير بعد الاحتجاجات الأخيرة في بلاده، قال الرئيس السوداني خلال خطابه بمدينة عطبرة اليوم الثلاثاء : ” بكل أسف زرعوا وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة، الناس بتشيد وهم يخربوا، وقالوا شنو قالوا دايرين الجيش يستلم السلطة، ما في مشكلة إذا واحد جاء لابس كاكي والله ما عندنا مانع، لأنو الجيش ما بتحرك من فراغ و ما بتحرك لدعم العملاء، و إنما يتحرك لدعم الوطن وحماية مكتسبات الوطن.
وأضاف قائلاً : الظاهر نحن قعدنا طولنا وبقينا سياسيين نحاور بجاي ونرخي بجاي، أقسم بالله العظيم لو دقت المزيكا كلو فأر يدخل جحرو، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وتعهد رئيس الجمهورية الذي شهد التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري العام “55” بالمعسكر التدريبي شمال شرق عطبرة اليوم بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة ونوابه ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي بولاية نهر النيل ووالي الولاية وأعضاء حكومته، تعهد بمواصلة الجهد لبناء قوات مسلحة تكون قوة رادعة لكل من يفكر بالاعتداء على السودان.
وأكد رئيس الجمهورية سعادته ورضاءه التام بالمستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة من حيث التدريب والتأهيل وما تمتلكه من معدات، لافتاً إلى تماسك وبسالة القوات المسلحة وذودها عن حياض الوطن منذ الاستقلال .
وقال: ما في جيش صبر وصمد وانتصر وأفشل كل مخططات الأعداء إلا الجيش السوداني لم تنتكس رايته منذ العام 55 يقاتل ويدافع ويقدم الشهيد تلو الشهيد وأرض السودان رويناها بإخواننا وزرعناها بشهدائنا”.
وأشاد بأخلاق الشعب السوداني التي وصفها بالأخلاق الحميدة التي بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها، لافتاً إلى استقبال السودان للاجئين والنازحين من كثير من الدول رغم قسوة العيش إلا أنه فتح لهم أبوابه.
وقال رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة “الذين تآمروا على السودان بكل أسف زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس الذين كسروا وحرقوا وخربوا”. مؤكداً قدرة الجيش على حماية مكتسبات البلاد.
وأضاف :” ونحن نعمل من أجل برنامج لتطوير القوات المسلحة بمراحل مختلفة والاهتمام بالفرد بتأهيله وتدريبه وتمكينه من استخدام هذه المعدات وكذلك الاهتمام به في معاشه وتقديم الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وغيره وإعطاء كل فرد حقوقه كاملة حتى تكون مرتباهم أعلى مرتبات في الدولة لأنهم يستحقون ذلك”.
وأشاد الرئيس بمنظومة الدفاعات الصناعية وقال (لدينا الآن أحدث مصانع لإنتاج المعدات العسكرية في المنطقة كلها حيث أصبح السودان يصدر المهمات والملبوسات والأسلحة لكثير من الدول “.
وحيا الرئيس القوات المسلحة في اليمن وفي أرض الحرمين الذين رفعوا رأس السودان عالياً بشجاعتهم كما حيا الرعيل الأول من قادة دفاع السودان والقادة السياسيين الذين حققوا للسودان استقلاله، مشيداً بشركة “زادنا” العالمية وشركة “سور”.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أسامة
2019/01/09 at 1:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
سير سير يا البشير
اليوم سنريهم جماهيرنا المليونية
إذا كانت جماهير المعارضين ومظاهراتهم بالعشرات والمئات فاليوم ستشاهدون مئات الالاف او ملايين حول البشير.
وطبعاً حيقولوا إشتروهم وجابوهم ورحلوهم وغشوهم وكل الخرافات البلهاء.
30 سنة والبشير إينما يحلّ يستقبله الملايين، فهل نشتريهم ونخدعهم في كل مرة منذ 30 سنة؟
إنتهي وقت المرح والمظاهرات الصراخية الفارغة
حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب = نعم
لكن الحرية الموجودة في السودان لا مثيل لها في مصر والسعودية
أما الثورة فهي ثورة الإنقاذ الوطني = لا نعرف غيرها
ثورة عصية علي الإسقاط
ثورة أبية علي الرحيل
ثورة جذورها في الأرض مع الإنسان
ثورة فجرت ثورات
ثورة فجرت ثورة التعليم العالي
قبل الإنقاذ كانت 5 جامعات والان 50 جامعة حكومية وعشرات خاصة
ثورة زادت طلاب التعليم العالي من 5000 طالب إلي 450,000 طالب سنوياً
هذا وحده يكفي
لا داعي لذكر أي إنجازات أخري
لأن المعارضين عُمي البصر والبصيرة
ولكن أقول لمن لديه ذرة بصر وبصيرة: لو إستلمت الإنقاذ السودان من الاخرين وهو به بنية تحتية لكانت حولته الان لجنة الله في الارض، لكنها إستلمت السودان خراباً بائساً بلا كهرباء ولا جامعات ولا مستشفيات ولا طرق ولا كباري ولا مياه ولا خبز ولا سكر ولا شاي ولا حتي (هوت دوغ)، ورغم الحصار والعقوبات والتمرد والفوضي السياسية بتاعة الترابي والمهدي وكل البلهاء فقد صنعت الإنقاذ المستحيل.
#الإنقاذ_باقية
#تقعد_بس