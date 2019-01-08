استقرار السِّلع ورُكُود حركة البيع

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اقتصاد وأعمال
2019/01/08
2019/01/08
أكّد بعض تُجّار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) أمس، استقرار أسعار السلع الاستهلاكية ووفرة البضائع بالأسواق ورُكُود حَركة السُّوق لانعدام الكاش، مُوضِّحين أنّ تعاملهم بالدفع الإلكتروني منذ نهاية ديسمبر الماضي. \
صحيفة السوداني.
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2019/01/08 at 9:38 م (UTC 2) رابط التعليق
نقاطع بس لحدي ما الأسعار تنزل بس طماطم بس. بالكسرة وبس.
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1 التعليقات
عمار
2019/01/08 at 9:38 م (UTC 2) رابط التعليق
نقاطع بس
لحدي ما الأسعار تنزل بس
طماطم بس.
بالكسرة وبس.