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اقتصاد وأعمال

2019/01/08

2019/01/08


استقرار السِّلع ورُكُود حركة البيع



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أكّد بعض تُجّار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) أمس، استقرار أسعار السلع الاستهلاكية ووفرة البضائع بالأسواق ورُكُود حَركة السُّوق لانعدام الكاش، مُوضِّحين أنّ تعاملهم بالدفع الإلكتروني منذ نهاية ديسمبر الماضي. \

صحيفة السوداني.

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1 التعليقات

      1. 1
        عمار

        2019/01/08 at 9:38 م (UTC 2) رابط التعليق

        نقاطع بس
        لحدي ما الأسعار تنزل بس
        طماطم بس.
        بالكسرة وبس.

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