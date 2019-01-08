تفاصيل الوضع الطبي لمصابي المريخ بالإمارات

عاودت الآلام في القدم اليمنى مهاجم المريخ سيف تيري من جديد وهو ما دعا القائمين على الأمر علاج اللاعب وبتوجيه مباشر من اختصاصي العلاج الطبيعي الدكتور جار النبي إبراهيم بإجراء فحوصات جديدة تمثلت في رنين مغناطيسي لقدم اللاعب وبالأخص في منطقة “الكعب”
وبحسب بيان تجمع روابط المريخ بالإمارات فإن الصورة التي أجريت لتيري أظهرت وجود كدمة وإصابة طفيفة في العصب الخلفي لرجل اللاعب، ونصحه الأطباء بالراحة لمدة أسبوع قبل أن يعاود مزاولة البرنامج التأهيلي بشكل راتب.
يشار في الوقت نفسه إلى أن الإصابة التي سبق وأن عانى منها اللاعب في الرجل اليسرى، تمضي خطوات التعافي فيها بصورة طيبة وأظهرت تمارين التأهيل واللياقة تطورًا ملحوظًا..
وفي صعيد ذي صلة، أظهرت الفحوصات الجديدة التي خضع لها مهاجم المريخ، بكري المدينة تقدمًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا في عملية شفاء اللاعب من الإصابة التي ألمت به خلال وقت سابق في العضلة الخلفية.
وأوصى اختصاصي العظام الشهير بدبي كومار اللاعب بكري المدينة بإجراء بعض التدريبات المعينة لتقوية العضلة مع التأكيد على ضرورة ارتداء رباط في منطقة الإصابة حتى يتم الشفاء الكامل منها.
يشار إلى أن الطبيب كومار أكد عودة العقرب من جديد إلى الملاعب في فترة لا تتجاوز الــــــــــ30 يوماً كحد أقصى.
وبالمقابل أجرى الظهير الأيسر أحمد آدم صورة أشعة جديدة أمس الأول وبحسب المعلومات بطرف الصحيفة فإن بيبو تقرر إعطاؤه حقنة لإزالة التكلسات مكان الإصابة وهي بسيطة وتحتاج لتمارين معينة وأيضًا في أقل من شهر يمكنه ممارسة نشاطه بصورة طبيعية.
وزف الطاقم الطبي المشرف على علاج لاعب المريخ السماني الصاوي، البشرى لجماهير المريخ وأكد اقتراب عملية شفاء اللاعب بصورة نهائية من الإصابة التي ألمت به خلال وقت سابق في الركبة، وأشار الطاقم الطبي إلى أن نتائج الفحوصات التي أجريت على اللاعب أكدت عودته إلى ممارسة نشاطه بصورة طبيعية وذلك عقب عودة الرباعي المصاب إلى الخرطوم في التاسع عشر من الشهر الجاري.
صحيفة السوداني.