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سياسية

طه: للنظام كتائب تدافع عنه حتى إن اقتضى الأمر التضحية بالروح والبشير “رُمانة” البلاد





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وصف القيادي في المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، الرئيس السوداني عمر البشير بـ”رمانة ميزان البلاد”، قائلاً إن هناك حملة لتشويه صورته باعتبار أن ذلك أقصر الطرق للإطاحة بالنظام.

وأوضح طه في حديث لقناة سودانية 24 يوم (الثلاثاء)، أن استدعاء الجيش لإحداث تغيير فعلٌ صادر من واهمين لا يؤمنون بالديمقراطية، مؤكداً أنهم سيقفون للحيلولة دون تداعي البلاد لسيناريوهات الفوضى.

وشدد أن نظام الإنقاذ ليس طريدة في الغابة أو كبشاً من طرف السوق، إنما هو نظام له إيمانه بربه، وثقته في شعبه، واعترافه بما أنجز وأخفق، وأن له رجاله ونسائه الذين يحمونه ويدافعون عنه وأنهم ليسوا فقط من استشهدوا، إنما أيضاً الموجودين الآن والذي يُقال إنهم “تجار السلطة وأصحاب الغنائم” على حد وصفه.

وطلب طه من أفراد أو جهات لم يسمهم، أن لا يمارسوا اللمز، لأن للنظام كتائب ومجموعات على استعداد للتضحية، وهي من وراء مؤسسات الدولة، مضيفاً أن هناك كتائب ظل كاملة يعرفونها موجودة تدافع عن النظام إذا احتاج الأمر لتسيير دولاب العمل، وتدافع عنه اذا احتاج الأمر أن تقوم بالعمل المدني، وتدافع عن النظام حتى إذا اقتضى الأمر التضحية بالروح.

الخرطوم: باج نيوز

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ود بندة | تم إضافته في يناير 9th, 2019

يعني بالعربي كدا. كتائب الاحلال والابدال. في حال الإضراب عن العمل في بعض المرافق الحيوية .

كل المرافق الحيوية.. اذا ادعي الأمر.

ندعو الناس الاستهداء بالله السودان يسع الجميع.

الذوبعة الحاصلة دي الآن هنا وهناك خوفا من الإنتخابات
وخوف الاحزاب التي تعمل في الظلام ان لا تكون هناك انتخابات ابدا. لأنو ليس لها ا وزن وليس لها استعداد وبرنامج واضح والفشل أكبر هواجسها .. لانها لا تؤمن بالحريات كما تدعي ولا تؤمن بالديموقراطية.كما تعلن هي عايز تصل الحكم وتفعل كما فعلتها من قبل في 1971 القتل والإقصاء. لكل من يعارض.نظريتها.
ابدا لم يكون ذلك..
ا

جملون | تم إضافته في يناير 9th, 2019

كتائب علي وزن الكتيبه الاستراتيجيه العملها النميري لتشغيل السكه حديد ابان اضراب عمال السكه حديد

خسئت يا علي يا عثمان وهل هذه الكتائب من الجن ام هم ابناء هذا الشعب الذي اذقتوه الذل والهوان ادفع بكتائبك للميدان وما عندي شك سوف ينقلب السحر علي الساحر ايها اللصوص.

شكري | تم إضافته في يناير 9th, 2019

تسقط بس

ممكون وصابر | تم إضافته في يناير 9th, 2019

انت لي متين قاعد في تصريحاتك دي اتق الله وايامك الفاضلة ليك استغفره فيها من العملتو في الناس والبلد. ..رسليك رسالة قوية ورغم كده انت في الفيهو. …


 