بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الخميس.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 9 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.42 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
09/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4385
0.4374
الجنيه الاسترليني
60.8121
60.6609
الفرنك السويسري
48.6403
48.5193
الدولار الكندي
36.0841
35.9944
كرونة السويدية
5.3570
5.3436
الكرونة النرويجية
5.6001
5.5861
الكرون الدنماركي
7.3255
7.3073
الدينار الكويتي
156.4651
156.0759
الريال السعودي
12.7263
12.6947
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1089
13.0763
الدينار البحريني
126.6247
126.3097
ريال عماني
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
54.6933
54.5573
XAR
1968.4529
1963.3730
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
محمد
2019/01/09 at 12:34 م (UTC 2) رابط التعليق
صناع القرار الآن هم الشعب
تسقط بس