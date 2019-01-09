تفكيك أخطر أربع شبكات إجرامية بتهريب المخدرات

فككت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أربع شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات بالبلاد، حيث ضبطت شرطة إدارة مكافحة المخدرات عدد (4239) قندول بنقو بولايتي جنوب دارفور والنيل الأبيض.
وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة في تصريح لـ(مكتب الشرطة)، إن إدارته قامت بشن حملات واسعة بعدد من الولايات للكشف عن بؤر وأوكار تجار المخدرات، تمكنت إدارته بولاية جنوب دارفور وفقاً لمعلومات مؤكدة توفرت لها، من ضبط متهم وبحوزته (2712) قندول بنقو، وذلك بمنطقة بليل أبو جار، كما تمت مداهمة أحد المنازل وضبط بداخله نحو (463) قندول بنقو، ليتم تدوين بلاغين تحت المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة مكافحة المخدرات بنيالا.
وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات إلى تمكن الشرطة من ضبط متهمين بولاية النيل الأبيض وبحوزتهما عدد (650) قندول بنقو، وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة تندلتي، كما تم ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم عدد (414) قندول بنقو مخبأة داخل أجهزة تلفزيون بمدينة الفاشر، في طريقهم إلى الخرطوم، عبر البصات السفرية، وتم تدوين البلاغ بقسم شرطة تندلتي.
وأكد مدير دائرة العمليات والمكافحة مقدرتهم وتصميهم على ملاحقة أفراد الشبكات الإجرامية وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة، محذراً من تعاطي المخدرات وما تسببه من أضرار على الصحة العامة وفقاً لتأكيدات الأطباء.
الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
صحيفة المجهر السياسي