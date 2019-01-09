ماذا قالت الصحف العالمية بعد تتويج صلاح بالأفضل في أفريقيا؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الثلاثاء، عن فوز محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن عام 2018، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه بها عام 2017.
صلاح تنافس مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، على جائزة 2018 في تكرار لما حدث عن عام 2017.
ويستعرض “مصراوي” في التقرير التالي أبرز ما تناولته الصحف العالمية بعد فوز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.
الصحافة الإنجليزية
ديلي ميل
صلاح يحتفظ بـ”أفضل لاعب في أفريقيا”
قالت الصحيفة إن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، استطاع الحفاظ على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد موسم مذهل قدمه مع الريدز والفراعنة.
الصحيفة ذكرت الأرقام التي حققها “مو” في موسمه الأول مع الريدز حيث نجح في الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بجانب نيله جائزة أفضل لاعب في بلاد الضباب.
وأشارت الصحيفة إلى صاحب الـ26 عامًا نجح في مساعدة ليفربول للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية قبل الخسارة من ريال مدريد.
ذا صن
“مو يرقص على خشبة المسرح”
ذكرت الصحيفة أن صلاح حرص على الاحتفال بعد حصول على جائزة أفضل لاعب إفريقيا من خلال الرقص على خشبة المسرح.
وأضافت الصحيفة أن صلاح استحق الحصول على الجائزة للمرة الثانية على التوالي بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة ليفربول.
وكشفت الصحيفة أن صلاح يريد أن يحصل على بطولة مع ليفربول خلال العام الحالي بعدما قاد فريقه للوصول لنهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية.
الصحافة الفرنسية
“صلاح لاعب العام في أفريقيا”
قالت الصحيفة إن محمد صلاح حافظ على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام التاني على التوالي متفوقًا على زميله في ليفربول ساديو ماني والمهاجم الجابوني ولاعب آرسنال بير إيمريك أوباميانج.
وأبرزت الصحيفة أرقام النجم المصري حيث استطاع صاحب الـ26 عامًا أن يسجل 44 هدفًا في موسم (2016 -2017) كما نال جائزة هداف بريميرليج بـ32 هدف.
أس
“صلاح يحتفظ بلقبه”
ذكرت الصحيفة أن صلاح نجح للموسم الثاني على التوالي في الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعدما تفوق على الثنائي السنغالي سادو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج.
وأضافت الصحيفة أن أرقام صلاح الذي حققها في الموسم الماضي خاصة مع ليفربول ساهمت في الاحتفاظ بالجائزة للعام التاني على التوالي.
ماركا
“صلاح يهزم ماني وأباميانج”
أوضحت الصحيفة أن صلاح استطاع أن يهزم منافسيه ساديو ماني وبير أوباميانج ليحافظ على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم التاني على التوالي.
وقالت الصحيفة إن صلاح نجح في موسمه بالآنفيلد أن يسجل 44 هدفًا خلال 52 مباراة بجميع المسابقات مما ساعد ليفربول على الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا من النسخة الماضية قبل الخسارة من ريال مدريد (3-1).
لاجازيتا دييلو سبورت
“صلاح الأفضل في أفريقيا”
قالت الصحيفة الإيطالية إن صلاح نجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما خسر جائزة أفضل لاعب في العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجائزة التي تمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نجح صلاح في الاحتفاظ بها للموسم الثاني على التوالي.
مصراوي