معجب يغازل الفنانة أفراح عصام: (شعوري تجاهك راقد زي رقدة الشافع للحقنة).. والمطربة ترد عليه بهذه الطريقة

التقت المطربة السودانية اللامعة أفراح عصام, بجمهورها ومعجبيها في فيديو (لايف) على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أثناء قيادتها لسيارتها بأحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم.
نجمة الغناء السوداني ردت على كل التعليقات التي وصلتها بتواضع كبير وصدر رحب, حيث قرأت التعليقات التي تعرضت من خلالها لنقد وردت على التعليقات الأخرى التي لم تخلو من الغزل.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد وصلت المتفاعلين على (اللايف) لأعداد كبيرة وجاءت معظم التعليقات مشيدة بتواضع المطربة وتجاويها مع الجمهور.
ومن أبرز التعليقات الطريفة التي وصلت للمطربة الملقبة بأفراح الشعب, تعليق من معجب قال فيه : (شعوري تجاهك راقد زي رقدة الشافع للحقنة).
تعليق المعجب أدخل المطربة في حالة من الضحك الهيستيري, لترد عليه بتواضع كبير عقب ضحكاتها (تعبيرك عجبني).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
عابد
2019/01/09 at 3:45 م (UTC 2) رابط التعليق
يارندا ارتقي لمستوى مسؤوليتك كل اهتمامك بالامور التافهه امس خبر خيانه انت مشكلتك شنو شكلك بايره الموقع دا بقى زباله ينقل اي خبر تافه ومهتم بالنسوان