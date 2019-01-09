السفير السعودى بالقاهرة ينفى إدلائه بأى تصريح حول الأوضاع فى السودان

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، أنه لم يدلى بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة فى جمهورية السودان أو أية قضية مؤخراً.
ووفق ما نشره وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أوضح السفير نقلى أنه لم يدل بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة فى جمهورية السودان أو أية قضية مؤخراً.
وأكد سفير المملكة، فى بيان صحفي، أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية يوم الأربعاء بحسب اليوم السابع، أن التصريح الذى زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلا.
ودعا السفير نقلي، إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود بندة
2019/01/10 at 4:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
كان صرحتة أو لم تصرح الفيكم انعرفت..