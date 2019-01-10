بالصورة .. النيابة المصرية تستدعي فنانة شهيرة بتهم المشاركة في اغتصاب!

أصدرت النيابة المصرية قراراً باستدعاء الفنانة التونسية سناء يوسف (سناء كسوس) لسماع أقوالها في قضية خادمتها الخاصة وذلك بعد اتهام هذه الاخيرة لها باستدراجها واغتصابها داخل شقة مدير أعمالها وإجبارها على توقيع إقرار بعدم تعرضها للضرب .
وتعود القضية بحسب مجلة “لها ” إلى بلاغ تقدمت به فتاة تدعى ابتسام أكّدت فيه أنها تعمل لدى الفنانة سناء يوسف بمنزلها ووقع بينهما خلاف، وقامت الفنانة بإجبار الخادمة على الإمضاء على إقرار عنوة بعد نشوب مشادة بينهما وتطاول بالأيدي والتعدي بالضرب وأضافت الفتاة في البلاغ أنه عقب رفضها الإمضاء على الإقرار قامت الفنانة باستدراجها إلى مسكن مديرة أعمالها واستدرجت لها شاباً اغتصبها بعد إقناعها بأنه ضابط.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فأمرت بعرض الخادمة على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه، كما أمرت باستدعاء الفنانة سناء يوسف لسماع أقوالها والرد على الاتهامات المنسوبة إليها.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/01/10 at 10:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
ودخلنا شنو نحنه بخبر زباله ذى ده .. وفى بلد تانيه !!!!!