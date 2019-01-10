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اقتصاد وأعمال

2019/01/10

2019/01/10


بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الخميس.. تعرف على سعر الدولار والعملات لختام الأسبوع



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أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 10 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.89 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني

10/01/2019
العملةشراءبيعمتوسط
العملةشراءبيعمتوسط
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4403
0.4425
0.4414
الجنيه الاسترليني
60.7339
61.0376
60.8857
الفرنك السويسري
48.8081
49.0521
48.9301
الدولار الكندي
35.8924
36.0719
35.9821
كرونة السويدية
5.3550
5.3818
5.3684
الكرونة النرويجية
5.6031
5.6311
5.6171
الكرون الدنماركي
7.3508
7.3876
7.3692
الدينار الكويتي
155.9422
156.7219
156.3321
الريال السعودي
12.6646
12.7279
12.6963
الدرهم الاماراتي
12.9347
12.9994
12.9670
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
54.8929
55.1674
55.0301
XAR
1978.6960
1988.9578
1983.8269

الخرطوم (كوش نيوز)

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2 التعليقات

      1. 1
        Moh

        2019/01/10 at 10:01 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الدولار 57 ألف وسيقلق اليوم فوق الـ 60 ألف والرالي إن شاء الله حتى مارس إلى 80 ألف

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      2. 2
        Moh

        2019/01/10 at 10:03 ص (UTC 2) رابط التعليق

        وين معتز موسى قال العندو دولار أخير يفكو قبل يوم الإثنين واليوم الخميس أم الدولار قفذ من 52 إلى الـ 57 ألف

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