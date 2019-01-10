بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الخميس.. تعرف على سعر الدولار والعملات لختام الأسبوع

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 10 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.89 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
10/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4425
0.4414
الجنيه الاسترليني
61.0376
60.8857
الفرنك السويسري
49.0521
48.9301
الدولار الكندي
36.0719
35.9821
كرونة السويدية
5.3818
5.3684
الكرونة النرويجية
5.6311
5.6171
الكرون الدنماركي
7.3876
7.3692
الدينار الكويتي
156.7219
156.3321
الريال السعودي
12.7279
12.6963
الدرهم الاماراتي
12.9994
12.9670
الريال القطري
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
55.1674
55.0301
XAR
1988.9578
1983.8269
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
Moh
2019/01/10 at 10:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
الدولار 57 ألف وسيقلق اليوم فوق الـ 60 ألف والرالي إن شاء الله حتى مارس إلى 80 ألف
Moh
2019/01/10 at 10:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
وين معتز موسى قال العندو دولار أخير يفكو قبل يوم الإثنين واليوم الخميس أم الدولار قفذ من 52 إلى الـ 57 ألف