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جرائم وحوادث

2019/01/10

2019/01/10


بائعة شاي تحتال (22) رجلاً وتستولي على مبلغ (2) مليار



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أرجأت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم ، النظر في وقائع محاكمة بائعة شاي متهمة بالاحتيال على (22) رجلاً وحصولها على مبلغ (2) مليار ونصف المليار منهم مدعية قدرتها على مضاعفة الأموال ، وأرجأت المحكمة سماع الدعوى لغياب عدد من ضحايا المتهمة في القضية والتي تعود إلى أن بائعة الشاي المتهمة كانت تدعي لزبائنها بأن لها روحاني له مقدرة على تنزيل الأموال ومضاعفتها ، وتصطاد ضحاياها إلى منزل بحي النزهة لممارسة الدجل والشعوذة والاحتيال ، وكانت تتحصل عن طريق ذلك على مبالغ مالية تتراوح ما بين (20-50) ألف جنيه من كل شخص ، وكان آخر ضحاياها مدير شركة بمنطقة صافولا ، الذي قام بإعطائها مبلغ (50) ألف .

وبعد حصولها على آخر مبلغ توارت المتهمة عن الأنظار مما ادخل الشك في نفوس ضحاياها والذين توجهوا صوب منزلها واكتشفوا بأنه مستأجر فقاموا بتدوين بلاغات في مواجهتها بتهمة الاحتيال .

وباشرت الشرطة تحرياتها وتم إلقاء القبض عليها في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل ، وتقديمها للمحاكمة بحسب صحيفة آخر لحظة بتهمتي الدجل والشعوذة والاحتيال وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع القضية .

الخرطوم (كوش نيوز)

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2 التعليقات

      1. 1
        Ali Murah

        2019/01/10 at 2:09 م (UTC 2) رابط التعليق

        هي لو عندها قدره بتزيد القروش شقاله شاي ليه

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      2. 2
        مشرد

        2019/01/11 at 5:54 ص (UTC 2) رابط التعليق

        تسقط بس .. اخبار يخيفة زي الناقل عطبره الصمود ياصيحة خال الرئبس

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