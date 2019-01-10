الصين ترغب في استيراد برسيم من السودان

كشف رئيس شعبة الذرة والأعلاف باتحاد الغرف التجارية ، عادل مصطفى عبد المجيد ، عن رغبة الصين في استيراد كميات كبيرة من (البرسيم والرودس) ، خلال نوفمبر المقبل ، وأقر مصطفى بوجود صعوبة في التعاملات المصرفية مع بكين ، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: لا توجد مراسلات بين البنوك في البلدين ، لا سيما أن الصين تعتبر أكبر سوق في العالم للمنتجات السودانية ، وتوقع عبد المجيد ، أن يحقق صادر الأعلاف في العام الحالي نحو (120) مليون دولار .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
abahmd
2019/01/10 at 2:20 م (UTC 2) رابط التعليق
دا اسمو حنك زيادة الاسعار بطريقة باردة صين مين وبرسيم مين بطلو طلسكم دا بكرة يقولو زيادة اسعار البهايم والحليب والجبنة دا غير الاسعار الاصلا طايرة مبررات جديدة والسبب البرسيم بقي غالي لانو كل الكمية بقت تتصدر !؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟صفرجت