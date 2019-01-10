وصول الكهرباء القومية “ابوزبد” بغرب كردفان

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء دخول الكهرباء القومية لمدينة ابوزبد بولاية غرب كردفان. وبشرت الوزارة المواطنين بأن الكهرباء ستحقق التنمية والاستقرار اللازمين وستؤثر إيجاباً على حياة الناس ومعاشهم وأوضاعهم الاجتماعية.
وأكد مدير إدارة الولايات بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء م. الجنيد يس صالح، اكتمال الاختبارات الفنية اللازمة كافة لدخول الكهرباء لمدينة ابوزيد، ونوه إلى أنه سيتم توصيل الكهرباء للمرافق كافة الاستراتيجية والحيوية بالمدينة، ومن ثم وصولها للقطاع السكني.
وكشف الجنيد عن تسليم الدراسات المتصلة بتوصيل الكهرباء للولاية والتي شملت محلياتها كافة، وأشار إلى أن كهرباء ابوزبد ستغطي المدينة وضواحيها، بجانب محليتي السنط والخوي، مشيداً بجهود العاملين كافة في شركتي نقل وتوزيع الكهرباء والدعم الكبير الذي قدمته الوزارة والشركة القابضة للكهرباء في تسهيل مهمة العمل وإنجازه في موعده المحدد.
شبكة الشروق
1 التعليقات
ابوالنذير
2019/01/11 at 7:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
هنيئا لاهالي ابوزبد ان اشاءالله حياء سعيدة