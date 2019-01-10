اللجنة المنظمة لمباراة الهلال تجتمع ظهر اليوم

أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني ان اجتماع اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال وموكورا الرواندي في ذهاب دور الترضية بالبطولة الكونفدرالية المعلنة يوم الأحد 13 يناير 2018م، سيكون عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم، بحضور تمثيل الاتحاد المحلي في الخرطوم، ونادي الهلال، والأجهزة الرسمية من شرطة وأمن ملاعب ومرور وكل الجهات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع كافة الضوابط والتدابير والترتيبات التنظيمية التي تسبق مباراة الأحد..
صحيفة السوداني.