الدولار يصعد مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية مع ختام تعاملات الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس مع ختام تعاملات السوق، مقارنة مع يوم الأربعاء للتعاملات النقدية بينما إستقر للتعامل بالشيكات الفورية.
يوم الخميس 10 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 57.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الأربعاء 9 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 69.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الإثنين 7 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 55.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الأحد 6 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 54.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 67.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
زول ساي
2019/01/10 at 7:59 م (UTC 2) رابط التعليق
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