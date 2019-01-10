جسد الممثل الكوميدي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي برهومي – جسد الأزمة السودانية الراهنة وفق رؤيته من خلال شخصية خريج جامعي يعاني بعد تخرجه في الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهله الأكاديمي وينتهي به الأمر إلى امتهان أعمال ومهن هامشية لا علاقة لها بمجال تخصصه وشهادته.
المقطع الدرامي يظهر فيه الممثل برهومي وهو يؤدي دور أكثر من شخصية حيث يظهر فيه وهو يجسد دور خريج جامعي ولكنه يعمل كمساري وسائق ركشة ومتحصل في مطعم (كاشير) وبالمقابل يجسد شخصيات أخرى غير متعلمة وتعمل في مهن و أعمال بسيطة مثل العمل في (عربة كارو).
ويختتم المقطع الدرامي بتعليق صوتي يشير إلى أن هؤلاء الخريجين الذين تلاشت أحلامهم بالوظيفة وأصحاب المهن الهامشية البسيطة عندما يخرجون محتجين على هذا المصير يتم وصفهم بالخونة والعملاء والمرتزقة وذلك بتركيب مقطع صوتي لخطاب جماهيري يشير إلى هذه التهم التي ألصقت بهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن الخونة والعملاء والمرتزقة من خريجي الجامعات وأصحاب المهن الهامشية