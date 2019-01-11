البلابل.. هل وصلن لختام المشوار..؟!

بات الكثيرون يرددون أن المدة الافتراضية لإبداع مجموعة البلابل الغنائية قد انتهت.. وأن تلك المجموعة فقدت كلياً القدرة على الإدهاش مثلما كانت عليه قبل سنوات. ومع أن التغييرات العامة التي تطرأ على كل الفنانين والمتوزعة ما بين الظروف الخاصة والسن وغيرها، تجعل من أمر تحديد مدة صلاحية أمراً غير مقبول، إلا أن البلابل حسب صحيفة السوداني بالفعل بدأن في مغادرة موقعهن المميز في خارطة الحفلات الجماهيرية، وذلك ربما يعود لأسباب عديدة في مقدمتها إصرار البعض منهن على الاعتزال، وتمسك أخريات بالغناء، إضافة إلى عدم توفر الأغنيات الجديد وهي أكثر العناصر التي تربط الفنان بجمهوره، إلى جانب المبالغ الخيالية للتعاقدات التي يضعنها البلابل مقابل التغني في حفل ما، مما يجعل أمر التواصل معهن صعباً على الكثير من فئات هذا الشعب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Kabady
2019/01/11 at 5:32 م (UTC 2) رابط التعليق
كل شي اذا ما تم نقصانو!!!