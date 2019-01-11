الوطني لـ(غازي ومجموعته): (اعملوا حسابكم)

قطع رئيس القطاع الاجتماعي بالمؤتمر الوطني الفاتح عز الدين ممثل نائب رئيس الحزب، بعدم الخضوع لأي كائن من كان، وأضاف لن نسجد أو نركع لأي جهة وأعلن مضي الحزب في نهجه ومسلكه، وأنه لن يحيد عنه إلى أن يرث الله الأرض، وأضاف عندما تأتينا المصائب وتحل بنا نرجع إلى الله.
جاء ذلك خلال مخاطبته لقاء النصرة والتأييد لرئيس الجمهورية المشير البشير الذي نظمته أمانة دارفور بقطاع الاتصال التنظيمي حسب صحيفة آخر لحظة أمس. وقال عز الدين مخاطباً رئيس حركة الإصلاح الآن الدكتور غازي صلاح الدين والخارجين عن الصف أن الدين يعني الصبر، وأضاف (اعملوا حسابكم)، واعتبر خروجهم شقاً للصف وانحيازاً للنفاق، وأوضح أن الالتزام والطاعة تتطلب التمسك بالقناعات في المنشط والمكره ودعا عضوية الحزب للتماسك والتعاضد للخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وأكد أن الإنقاذ ستبلغ غاياتها.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سوداني
2019/01/11 at 3:31 م (UTC 2) رابط التعليق
منقول……
الفاتح عز الدين يهدد السودانيين بقطع الرؤوس!
عرفت الفاتح عز الدين عن قرب إذ تجاورنا في السكن بأبي سعد مربع ٦ في عام ٩٣ وكان أصهاره أبناء مولانا حسن المبارك (محمد واحمد وسامي ) القاضي المشهور بأبي سعد من أعز معارفي وأصدقائي . كان الرجل إلي ذلك الحين رقيق الحال يسكن في نصف منزل طيني مستأجر .كنت أراه في كل صباح ممسكا بأطراف عراقيه بأسنانه لكي يتخلص من حمولة البالوعة cesspool ذات المياه الزنخة . وكان يسير اموره المعيشية بالاستدانة والجرورة من بقالتنا(بابنوسة ) .الفاتح عز الدين نموذج حي لقذارة ودناءة الكيزان وانحطاط أصولهم وتربيتهم وفقر وبؤس أسرهم فقد ظل الرجل حتي العام ٨٩ مجرد ميكانيكي (أقر بشرف هذه المهنة ) بالقضائية يتزيأ بالاوفرول الأزرق الملطخ بالزيوت والشحوم ويقضي سحابة يومه زاحفا تحت سيارات القضاة . بدا الدكتور المزعوم مسيرة تسلقه إلي موقعه الحالي بالصعود علي سقالة النسب الشريف عندما تزوج من بنت الأسرة الكريمة س والتي كانت منضوية في تنظيم الجبهة الإسلامية والتي احتوته وجندته بدورها في التنظيم ورفعت من قدره الإجتماعي وحظوظه السياسية ولكنه كافأها كسائر الكيزان بالزواج عليها مثني وثلاث ورباع. استغربت جدا عندما عرفت أن إسم الرجل أصبح يسبقه حرف الدال فقد عرف نفسه ذات مساء في لقاء مع BBC إنه أستاذ جامعي يدرس القانون الدولي فكيف بربكم يتسني لخريج تلمذة صناعية apprenticeship لم يحصل علي الشهادة الثانوية وكسبه في اللغة الإنجليزية مثل كسب حبوبتي المشا في اللغة الروسية إن يحرق المراحل ويحصل بضربة لازب علي درجة الدكتوراة في هذا التخصص الخطير ! إنه التمكين اللعين يا اعزائي.
الأمين عبدالكريم مداي.
Shawgi
2019/01/11 at 3:34 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الميكنيكى موهوم …الشعب السودانى لن يركع لغير الله …الشعب الآن قال كلمتة …تسقط بس …تنطبق علية المقولة التى تقول …السفية نبز الباشا …أين أنت من د.غاذى أيها الجاهل ..أمثالكم بجهلهم هم من دمرو هذا البلد …أي كوز ندوسو دوس …لو انت شاكى اطلع الشارع ي غبى ي خنزير