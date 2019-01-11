الأمن يكشف عن تفاصيل ضبط تاجر أسلحة مختبئ في كوم (هدوم)

أوضح شاهد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن تفاصيل مثيرة بالقبض على تاجر أسلحة وذخائر، وأوضح الشاهد عند مثوله أمام محكمة الارهاب بالخرطوم شمال حسب صحيفة المجهر أمس، برئاسة القاضي “إسماعيل ادريس إسماعيل”، أن المتهم تم القبض عليه مختبئاً تحت كوم (هدوم) بمنزله، حيث ضبط بحوزته (12) سلاح كلاشنكوف وطبنجة،
وذلك بولاية النيل الأبيض، وأشار الشاهد إلى أنه من خلال المعلومات اتضح أن عربة المتهم تقف جوار منزل أحد أقاربه، عثر بداخلها على (10) قطع سلاح كلاشنكوف، وعثر على (2) قطعة سلاح كلاشنكوف وطبنجة وكمية من الذخيرة، كما ضبط المتهم مختبئاً في كوم (هدوم) معدة للغسيل، توافقت معه أقوال الشاهد الثاني وحددت المحكمة جلسة أخرى للمواصلة.
الخرطوم (كوش نيوز)