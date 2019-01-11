مسلحون يستولون على (2.5) مليون من تاجر ببحري

اختطف مجهولون “انتحلوا صفة نظاميين”، تاجراً بسوق بحري، وقاموا بنهبه (2.5) مليون جنيه، وقال مصدر حسب صحيفة السوداني إن التاجر أخطر شرطة الدروشاب بأن مجهولين يستقلون عربة بوكس، كانوا قد اعترضوا طريقه وهددوا بالأسلحة
النارية بالقرب من مستشفى شهير ببحري، واستقلوا معه سيارته، موضحاً أنهم استولوا منه على الأموال التي كان يحملها معه، بعد أن قيدوه بالحبال وعصبوا عينيه وكمموا فمه بشريط لاصق، ثم اعتدوا عليه بالضرب، وأشار إلى أنهم اقتادوه تحت التهديد والقوة بالقرب من كلية شهيرة بشارع الإنقاذ، وأضاف المصدر أن الشرطة دونت بلاغاً بالحادثة وكثفت تحرياتها حول الملابسات.
الخرطوم (كوش نيوز)