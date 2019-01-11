إعلان مديري بنوك بسبب التلاعب بأموال الدواء

وجهت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي معتصم أحمد المصطفى حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بإعلان مديري لفروع بنك شهير للمثول أمامها، مطلوب إفادتهم كشهود دفاع في قضية شركات الأدوية الوهمية والتي يواجه الاتهام فيها 14 متهماً بينهم مدراء بنوك وأسماء أعمال وشركات وموظفين، وأمرت المحكمة في الوقت ذاته بمخاطبة إدارة الضرائب لانتداب ممثل لها للإفادة حول ملف ضريبي خاص بأعمال طارق الطبية العالمية، بالإضافة لإعلان ممثل المسجل التجاري للإفادة حول اسم العمل، وفي ذات الاتجاه أرجأت المحكمة الفصل في طلب الإفراج عن المتهم الثالث لحين الاستيثاق من وجود بلاغ آخر ضده أم لا، ومراجعة المسائل المالية المتعلقة به، وقالت المحكمة إلى أن المتهم موجود بالحراسة من تاريخ 11/6/2016 بالرغم من وجود أمر سابق بالإفراج عنه بمحضر الدعوى.
وأفاد محامي المتهم بأنه سدد مبلغ 731 ألف دولار قيمة الكفالة المالية، وتساءلت المحكمة عن سبب تواجده بالحراسة، وأشارت إلى أنه متى ما ثبت لديها خلو طرفه ستفرج عنه، وقالت إذا تأكد بأن حبسه بدون ما يدعي ذلك يعتبر فوضى وحبس غير مشروع. وفي ذات الاتجاه أعلنت المحكمة عقيد بشرطة الجمارك لمواصلة إفاداته المطلوبة والتي ذكر جزءاً منها في جلسة مثل فيها سابقاً، وقال إن إفاداته تتطلب مخاطبة إدارة مطار الخرطوم الدولي بحكم إنها تتعلق بالتأكد من استيراد أدوية، وحددت المحكمة 6 جلسات متتالية لمواصلة قضية دفاع المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة في العام قبل الماضي قد أوقفت المتهمين بتهمة الاستيلاء على مبلغ 10% خصصه بنك السودان من حصة الصادر لاستيراد الأدوية البشرية، واتهموا باستخدامه في غير ما خصص له مما سبب أزمة في الأدوية وارتفاع أسعارها بالبلاد.
الخرطوم (كوش ني