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جرائم وحوادث

2019/01/11

2019/01/11


ضبط منشأة عشوائية تستخدم عربة صرف صحي في تفريغ زيت طعام



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تمكنت مباحث حماية المستهلك من ضبط منشأة عشوائية لتصنيع زيوت الطعام بمنطقة أمبدة بمحلية أم درمان تستخدم عربة صرف صحي (تانكر) في تفريغ زيت الطعام في حوض التعبئة داخل المصنع بغرض ترسيبه قبل ومن ثم تعبئته مرة أخرى في جركانات، واتخذت المباحث الإجراءات القانونية في مواجهة المصنع.

وجاء هذا الإنجاز ضمن المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الفريق الموحد في مكافحة زيوت الطعام المغشوشة. وكانت معلومة نوعية قد توفرت حسب صحيفة آخر لحظة بواسطة شعبة الميدان (مباحث حماية المستهلك) عن وجود منشأة عشوائية وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ويفتقر لأدنى الشروط والمواصفات الخاصة بالمصانع حيث تم مداهمتها وعثر الفريق على تانكر صرف صحي وهو يقوم بتفريغ زيت طعام في حوض التعبئة داخل المصنع ليترسب وبعد ذلك يتم تعبئته في جركانات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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