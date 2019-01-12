والد نيمار يعلق على عودة ابنه لبرشلونة بـ”الخط العريض”

عقب والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان، على التقارير التي تؤكد قرب عودة ابنه إلى ناديه السابق برشلونة.
وجاء التعيقب عبر صورة نشرها والد النجم البرازيلي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستغرام”، بحسب ما ذكر موقع “goal” الرياضي.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن والد نيمار نفسه قد اجتمع بمسؤولي نادي برشلونة في الأيام الأخيرة لبحث إمكانية عودة اللاعب.
وقام والد نجم باريس سان جرمان بنقل الخبر الأصلي الذي تحدث عن عودة نجله لبرشلونة وكتب عليه بالخط العريض: “خبر كاذب”.
وكان نيمار قد غادر برشلونة في صيف 2017 منتقلًا لباريس سان جرمان في أغلى صفقة انتقال حتى الآن بعدما نال برشلونة 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
تجدر الإشارة إلى أن أن نيمار ومنذ انتقاله لباريس سان جرمان قبل موسم ونصف وتظهر أخبار عودته لبرشلونة على الأغلفة من الحين للآخر.
سكاي نيوز