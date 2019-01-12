الترجي يفلت من الهزيمة في أبطال إفريقيا

أفلت الترجي التونسي من خسارة في بداية حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بانتزاعه بهدف قاتل لأنيس البدري، ويحقق التعادل من مضيفه هورويا كوناكري الغيني 1-1 في افتتاح الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات (ثمن النهائي).
وكان هورويا في طريقه للفوز بهدف أوكانسي مانديلا (67)، لكن البدري أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الدقائق الخمس من الوقت بدل الضائع.
ويلعب بلاتينوم الزيمبابوي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت ضمن المجموعة ذاتها.
وبدأ البدري الموسم القاري من حيث أنهى الأخير، اذ كان قد سجل الهدف الثالث في إياب النهائي ضد الأهلي المصري (3-صفر) في رادس، ليقلب تأخر فريقه 1-3 ذهابا في مصر. وأحرز الترجي في 2018، لقبه القاري الثالث في المسابقة بعد عامي 1994 و2011.
ويخوض الترجي الجولة الثانية بعد 10 أيام عندما يستضيف بلاتينيوم في الجولة الثانية، قبل أن يحل ضيفا على أورلاندو بايريتيس في الثالثة في الأول من فبراير المقبل ويستضيفه في الرابعة في 12 منه، ومن بعده هورويا في 8 مارس في الجولة الخامسة، على أن يختم مشواره في دور المجموعات خارج قواعده ضد بلاتينيوم في 15 منه.
وفي مباراة الجمعة، وقف الترجي ندا أمام المد الهجومي لأصحاب الأرض لكن لاعبيه تأثروا بالظروف المناخية ودرجة الحرارة المرتفعة التي بلغت 34 درجة مئوية، فاستسلموا لضغط أصحاب الأرض خصوصا في الشوط الثاني، وتفادوا تلقي أهداف إضافية بفضل الحارس رامي الجريدي.
وهدد هورويا مرمى الترجي في الدقيقة 23 بتسديدة قوية للغاني سايي بافور تصدى لها الجريدي على دفعتين، وأخرى لمانديلا بجوار المرمى (24). ورد الترجي بتسديدة لطه ياسين الخنيسي بين يدي الحارس جرمان بيرثيه (25).
وأبعد المدافع خليل الشمام كرة من باب المرمى في توقيت مناسب اثر تمريرة عرضية للغاني هودو ياكوبو (26).
واندفع هورويا بقوة في الشوط الثاني، وأنقذ الجريدي مرماه بإبعاده تسديدة قوية لبافور من خارج المنطقة (51)، ثم تدخل المدافع أيمن بن محمد في توقيت مناسب لإبعاد كرة مانديلا اثر انفراد داخل المنطقة بعد تمريرة رائعة من بافور (53).
وأثمر الضعغط الغيني هدفا عندما مرر بونيفاس هابا كرة عرضية خلف الدفاع تابعها مانديلا برأسه من مسافة قريبة على يمين الجريدي (67).
وأهدر مسجل الهدف فرصة التعزيز عندما تلقى كرة داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه ارتدت من الحارس الجريدي (75)، ثم تألق الجريدي مرة أخرى بتصديه لانفراد هابا (81).
وأدرك الترجي التعادل عندما مرر الجزائري يوسف بلايلي كرة للبدري المندفع داخل المنطقة فسددها بيمناه زاحفة في الزاوية اليمنى البعيدة (90+3).
وفي المجموعة الأولى، فاز لوبي ستارز النيجيري على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 2-1.
وسجل العاجي يايا مونيه (45 من ركلة جزاء) وماتياس مارتينز (53) هدفي لوبي ستارز، والليبيري أنطوني لافور (38) هدف صنداونز.
ويلعب لاحقا الوداد البيضاوي المغربي مع أسيك ميموزا العاجي ضمن المجموعة ذاتها.
سكاي نيوز