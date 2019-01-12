بدء إنتاج (750) ميقاواط من كهرباء سد النهضة بنهاية العام المقبل

توقع وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء الأسبق عضو اللجنة الوطنية لسد النهضة د. “أحمد محمد آدم”، بدء التوليد الكهربائي من سد النهضة أواخر العام 2020م بإنتاج (750) ميقاواط.
وقال آدم بمناسبة الاحتفال بيوم المياه العربي، إن السد سيعمل على ضبط جريان النهر، وزيادة الإيرادات، وتوليد الطاقة الكهربائية وتقليل التبخر، وضبط وتنظيم تصريفات النهر، موضحاً، أن التوليد بسد النهضة سيصل إلى (6) آلاف ميقاواط في العام 2022م.
وفي السياق، أعلن وزير المياه والري الأثيوبي “سلشي بقلى” إن مستوى الأداء في الأعمال المدنية لبناء سد النهضة وصل إلى (80%) ، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية (25%).
وأوضح “سلشي” أنه تم شراء تسعة توربينات ومولد للطاقة ، حيث أن بعض هذه التوربينات وصلت إلى موقع بناء السد، وبعضها يوجد في الميناء .
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
سوداني مغبووووون
2019/01/12 at 4:55 م (UTC 2) رابط التعليق
سؤال الاشتر (ادم ) ده حبشى ولاسودانى ؟
غايتو الشلاقه اعيت من يداويها .
إذا كان أهل نفسهم قالو السد (يمممممممكن )
يخلص سنة 2021؟
انته اذا اطلاع ماك مطلع .. متشولق مالك ؟
إذا ماعندك موضوع أمسك كرسيك مستمع .
ولا كل عمبلوق عشان يحلل نثرياته الاونطه لازم يعمل لينا فيها مرجع !!